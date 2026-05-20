Polizei Düren

POL-DN: Irrfahrt endet an Baum: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

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Düren (ots)

Bei einem Alleinunfall an der Einmündung Friedenstraße / Körnerstraße wurden gestern (19.05.2026) eine Pkw-Fahrerin und ihre Beifahrerin leicht verletzt.

Gegen 16:40 Uhr verlor eine 46-jährige Frau aus Düren auf der Friedenstraße offenbar während eines Wendemanövers die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug geriet über den Gehweg und eine Grünfläche, kollidierte unter anderem mit einem Stromkasten und prallte schließlich gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pkw auf die Seite. Ersthelfer richteten das auf der Seite liegende Fahrzeug auf, um die beiden Frauen aus dem Pkw zu befreien.

Die 46-Jährige und ihre 64-jährige Beifahrerin konnten durch die Feuerwehr mit leichten Verletzungen aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Fahrerin stand unter Schock und konnte keine Angaben zum Unfallhergang machen. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus.

Durch die Beschädigung des Stromkastens kam es zeitweise zu einem Stromausfall in den umliegenden Häusern. Die Körnerstraße und die Friedenstraße mussten während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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