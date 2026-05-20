Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Pkw-Diebstahl

Düren (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag (16.05.2026) und Dienstag (19.05.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Pkw in der Südstraße.

Der Nutzer eines grünen VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen DN-TW444 parkte sein Fahrzeug am Samstag gegen 21:00 Uhr am Fahrbahnrand der Südstraße. Am Dienstag stellte er gegen 08:00 Uhr fest, dass sich der Pkw nicht mehr dort befand und entwendet worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Südstraße gemacht haben, sich bei der Polizei unter 02421-949 0 zu melden.

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