POL-DN: Wohnungseinbruch in der Peterstraße - Polizei sucht Zeugen
Düren (ots)
Am Dienstag (19.05.2026) kam es zwischen 10:40 Uhr und 14:05 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Peterstraße. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zur Wohnung der Geschädigten und entwendeten unter anderem eine Goldkette sowie Medikamente. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unerkannt vom Tatort.
Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.
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Polizei Düren
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