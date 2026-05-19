Polizei Düren

POL-DN: Gefährliche Körperverletzung auf Maifest - Polizei sucht wichtige Zeugin

Langerwehe (ots)

Im Rahmen eines Maifestes in Schlich kam es in der Nacht zu Christi Himmelfahrt / Vatertag (14.05.2026) zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 33-jähriger Mann aus Düren wurde hierbei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Geschädigte am frühen Donnerstagmorgen gegen 01:40 Uhr vor dem Festzelt im Bereich eines Essensstandes auf, als er von einer Gruppe von mehreren Personen angesprochen wurde. Die Personen gaben an, etwas mit ihm "klären" zu wollen. Als der Mann erklärte, die Personen nicht zu kennen, und sich entfernen wollte, wurde er nach eigenen Angaben unvermittelt angegriffen.

Ein bislang unbekannter Täter soll dem 33-Jährigen mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Anschließend sei mehrfach auf ihn eingetreten worden.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um mehrere männliche Personen gehandelt haben.

Im Rahmen erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine junge Frau, die sich unmittelbar vor der Tat gemeinsam mit dem Geschädigten im Bereich des Essensstandes aufgehalten haben soll, während sie dort auf eine Freundin wartete. Sie wird als wichtige Zeugin gesucht.

Die Frau hatte lange blonde Haare und trug Ohrringe. Besonders auffällig war ein Nageldesign mit Blumenmuster auf dem rechten Mittelfinger, möglicherweise in dunkelroter Farbe oder ähnlichen Farbtönen.

Die Polizei bittet insbesondere diese Zeugin sowie weitere Personen, die Hinweise zur Tat oder den Beteiligten geben können, sich zu den Bürodienstzeiten beim zuständigen Sachbearbeiter unter der Rufnummer 02421 949-8125 zu melden. Außerhalb dieser Zeiten wählen Sie bitte die 02421 949-0.

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