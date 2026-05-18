Polizei Düren

POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in zwei Wohnungen

Jülich (ots)

Zwischen Freitag (15.05.2026, 16:00 Uhr) und Sonntag (17.05.2026, 17:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Röntgenstraße ein.

Im Tatzeitraum verschafften sich die Täter zunächst gewaltsam Zugang zu einer Hochparterre-Wohnung. Innen wurden auf der Suche nach Diebesgut Schubladen und Schränke durchwühlt. Erbeuten konnten die Täter unter anderem zwei Schlüssel. Mit einem der Schlüssel öffneten die Täter eine weitere Wohnung des Mehrfamilienhauses, die sich im zweiten Oberschoss des Hauses befindet. Ob neben den Schlüsseln noch etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen, hat Spuren gesichert und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Röntgenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

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