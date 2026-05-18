Polizei Düren

POL-DN: Seniorin durch Kettentrick bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Jülich (ots)

Am Freitag (15.05.2026) kam es auf der Bongardstraße in Jülich zu einem Trickdiebstahl, bei dem der sogenannte "Kettentrick" angewendet wurde. Eine 87-jährige Frau wurde dabei Opfer bislang unbekannter Täter.

Die Seniorin aus Jülich war zu Fuß in Richtung Berliner Straße unterwegs, als in Höhe des Hallenbades ein Pkw neben ihr anhielt. Aus dem Fahrzeug heraus fragte ein Mann nach dem Weg zum Krankenhaus Jülich. Im Pkw befanden sich insgesamt drei Personen - zwei Männer auf den vorderen Sitzen sowie eine Frau auf der Rückbank.

Nachdem die Seniorin den Weg erklärt hatte, stieg die unbekannte Frau aus dem Fahrzeug aus und bedankte sich überschwänglich. Sie umarmte die 87-Jährige mehrfach und legte ihr dabei wiederholt die Arme um den Hals. Unbemerkt entwendete die Täterin dabei die Goldkette der Seniorin und legte ihr stattdessen eine augenscheinlich minderwertige Kette an. Anschließend stieg sie wieder in das Fahrzeug ein, das sich danach entfernte.

Erst zu Hause bemerkte die Geschädigte den Diebstahl und informierte die Polizei.

Die weibliche Tatverdächtige wird als etwa 30 Jahre alt, schlank und circa 150 bis 155 Zentimeter groß beschrieben. Sie sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Angaben zum Fahrzeug oder den weiteren Insassen liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden.

Die Polizei warnt vor dem sogenannten Kettentrick. Täter suchen gezielt die Nähe ihrer Opfer, um Schmuck unbemerkt zu entwenden. Seien Sie daher bei aufdringlicher Freundlichkeit misstrauisch, vermeiden Sie körperliche Nähe zu Unbekannten und tragen Sie Wertgegenstände möglichst verdeckt. Wer verdächtige Beobachtungen macht, sollte umgehend die Polizei verständigen.

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