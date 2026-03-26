Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Arbeitsbühne von Privatgrundstück entwendet - Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(jd) Bisher Unbekannte entwendeten eine Arbeitsbühne von einem Grundstück an der Neuenkirchener Straße. Der Eigentümer verständigte am Mittwochnachmittag (25.03.) die Polizei, nachdem er das Fehlen bemerkt hatte. Eine erste Sichtung des Videomaterials aus Überwachungskameras ergab, dass drei Tatverdächtige in der Nacht zu Mittwoch, gegen 23.55 Uhr das Grundstück betraten und den Anhänger, auf dem sich die Arbeitsbühne befand, vom Grundstück schoben. Mit dem Gerät, das einen Wert von rund 15.000 Euro hat, flüchteten sie in Richtung Wallenbrück. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu machen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell