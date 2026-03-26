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Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Restaurant ein - Bargeld entwendet

Löhne (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebs an der Straße Auf dem Stickdorn bemerkte am Mittwoch (25.03.), um 8.45 Uhr Beschädigungen an einer Terrassentür und verständigte umgehend die Polizei. Beim Betreten des Gebäudes stellte man sodann fest, dass ein Tresor, der sich normalerweise verschlossen in einem Büro befindet, gewaltsam geöffnet wurde. Aus dem Inneren wurde eine dreistellige Summe Bargeld entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

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