Polizei Düren

POL-DN: 30-Jährige verursacht betrunken Unfall und landet im Gewahrsam

Düren (ots)

Am gestrigen Feiertag (14.05.2026) fuhr eine Frau an der Einmündung Veldener Straße / Neue-Jülicher-Straße mit ihrem Pkw gegen Begrenzungssteine für einen Fahrradschutzstreifen und riss sich die Ölwanne des Pkw auf. Sie hatte nach ersten Erkenntnissen Alkohol und Drogen konsumiert.

Gegen 19:25 Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei, die beobachtet hatten, wie eine Frau mit ihrem Pkw verunfallt war. Die Frau sei laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien auf der Veldener Straße in Richtung Zollhausstraße gefahren und sei dann mehrfach über Begrenzungssteine für den Fahrradschutzstreifen gefahren, wodurch ihr Auto beschädigt wurde.

Vor Ort stellten die Beamten im Gespräch mit der Unfallverursacherin, einer 30-jährigen Dürenerin, Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Als die 30-Jährige über die folgende Blutabnahme informiert wurde, versuchte sie von der Unfallstelle zu flüchten, was die Beamten vor Ort verhindern konnten. In der Folge leistete die Frau massiven Widerstand als sie zur Wache verbracht wurde. Ihr aggressives Verhalten führte schließlich zur Ingewahrsamnahme. Eine Blutprobe wurde durch eine Ärztin entnommen.

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