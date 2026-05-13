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Polizei Düren

POL-DN: Verletztes Kind nach Kollision mit Radfahrer - die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Wie erst nachträglich bekannt wurde, kam es am vergangenen Sonntag (10.05.2026) auf dem Marktplatz in Düren zu einem Verkehrsunfallgeschehen, bei dem ein zweijähriges Kind durch einen Radfahrer angefahren und verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Vorfall, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Nach Schilderungen der Mutter des verletzten Kindes hatte dieses gegen 17:15 Uhr im Bereich der Außengastronomie am Marktplatz gespielt. Der beschriebene Bereich liegt innerhalb der Fußgängerzone und ist nicht für Radfahrer freigegeben. Dennoch sei ein Radfahrer mit "hoher Geschwindigkeit" aus Richtung Ahrweilerplatz kommend durch den Fußgängerbereich gefahren und habe nicht mehr bremsen können, so dass der Zweijährige vom Fahrrad erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Hierbei wurde das Kind nicht unerheblich verletzt. Nach dem Vorfall habe der Radfahrer seine Fahrt unbehelligt fortgesetzt. Durch die Mutter wird der flüchtige Radfahrer als männlich, über 30 Jahre alt und mindestens 190cm groß beschrieben. Er war dunkel gekleidet und trug eine Sonnenbrille. Das genutzte Fahrrad wird als sportlich und schwarz beschrieben.

Die Polizei bittet insbesondere den Unfallverursacher aber auch Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Radfahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 0241 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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