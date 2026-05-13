PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Mit selbstgebasteltem Versicherungskennzeichen vor Polizei geflüchtet

Düren (ots)

Am Dienstagmorgen (12.05.2026) fiel Polizeibeamten gegen 09:15 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt auf der Bismarckstraße ein Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs auf, der eine rote Ampel missachtete. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug ein offenbar selbstgefertigtes Versicherungskennzeichen angebracht war.

Als die Beamten den Fahrer anhalten wollten, flüchtete dieser mit dem E-Scooter. Während der Fahrt überquerte er trotz querenden Verkehrs die Fahrbahn, fuhr teilweise entgegen der Fahrtrichtung und zwang einen anderen Verkehrsteilnehmer zum Bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Fahrzeugführer konnte schließlich angehalten und kontrolliert werden. Dabei handelte es sich um einen 17-Jährigen aus Linnich.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen aus Papier gefertigt und mit Klebeband angebracht worden war. Eine gültige Versicherung bestand nicht. Der Jugendliche gab an, das Kennzeichen selbst hergestellt zu haben.

Das falsche Versicherungskennzeichen wurde sichergestellt.

Den 17-Jährigen erwarten nun Strafverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung.

Die Polizei sucht den Fahrzeugführer, der aufgrund des Fahrverhaltens des 17-Jährigen stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dieser kommt als wichtiger Zeuge in Betracht und wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 11:00

    POL-DN: Erneut mehrere Diebstähle auf dem Friedhof Ellen

    Niederzier (ots) - Zum wiederholten Mal geriet der Friedhof im Streffenweg in den Fokus von dreisten Metalldieben. Von mindestens neun Grabstätten wurde Grabschmuck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 09:30 Uhr meldeten Mitarbeiter der Gemeinde Niederzier der Polizei ihre Feststellungen, dass auf dem Friedhof Ellen mehrere Grabstätten von bislang unbekannten Tatverdächtigen geschändet und Grabschmuck entwendet ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 11:00

    POL-DN: Zeugensuche nach Einbruch in Tankstelle

    Düren (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (13.05.2026) brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Zollhausstraße ein. Sie erbeuteten Tabakwaren und flüchteten daraufhin. Gegen 01:30 Uhr verschafften sich zwei Täter gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum der Tankstelle. Innen begaben sie sich zur Theke, wo sie eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren in einer Einkaufstasche verstauten. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren