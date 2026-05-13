Polizei Düren

POL-DN: Mit selbstgebasteltem Versicherungskennzeichen vor Polizei geflüchtet

Düren (ots)

Am Dienstagmorgen (12.05.2026) fiel Polizeibeamten gegen 09:15 Uhr im Rahmen einer Streifenfahrt auf der Bismarckstraße ein Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs auf, der eine rote Ampel missachtete. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Fahrzeug ein offenbar selbstgefertigtes Versicherungskennzeichen angebracht war.

Als die Beamten den Fahrer anhalten wollten, flüchtete dieser mit dem E-Scooter. Während der Fahrt überquerte er trotz querenden Verkehrs die Fahrbahn, fuhr teilweise entgegen der Fahrtrichtung und zwang einen anderen Verkehrsteilnehmer zum Bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Fahrzeugführer konnte schließlich angehalten und kontrolliert werden. Dabei handelte es sich um einen 17-Jährigen aus Linnich.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen aus Papier gefertigt und mit Klebeband angebracht worden war. Eine gültige Versicherung bestand nicht. Der Jugendliche gab an, das Kennzeichen selbst hergestellt zu haben.

Das falsche Versicherungskennzeichen wurde sichergestellt.

Den 17-Jährigen erwarten nun Strafverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Urkundenfälschung.

Die Polizei sucht den Fahrzeugführer, der aufgrund des Fahrverhaltens des 17-Jährigen stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dieser kommt als wichtiger Zeuge in Betracht und wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

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