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Polizei Düren

POL-DN: Erneut mehrere Diebstähle auf dem Friedhof Ellen

Niederzier (ots)

Zum wiederholten Mal geriet der Friedhof im Streffenweg in den Fokus von dreisten Metalldieben. Von mindestens neun Grabstätten wurde Grabschmuck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 09:30 Uhr meldeten Mitarbeiter der Gemeinde Niederzier der Polizei ihre Feststellungen, dass auf dem Friedhof Ellen mehrere Grabstätten von bislang unbekannten Tatverdächtigen geschändet und Grabschmuck entwendet wurde. Die betroffenen Geschädigten hatten die Diebstähle teilweise noch gar nicht bemerkt. In welchem Zeitraum die Taten begangen wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch zur Schadenshöhe liegen bislang keine belastbaren Erkenntnisse vor.

Da mit den pietätslosen Taten neben dem materiellen Schaden auch eine starke emotionale Belastung für die Geschädigten einher geht, bittet die Polizei in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darum, verdächtige Umstände im Umfeld von Friedhöfen, zu melden. Diese liegen meist am Ortsrand, sind in den Abend- bzw. Nachtstunden zumeist gering frequentiert und fast in jedem Ort vorhanden. Das erschwert der Polizei die Arbeit und schafft gute Tatgelegenheiten für pietätslose Kriminelle. Sollten Sie, gerade zur Nachtzeit, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld von Friedhöfen feststellen, zögern Sie nicht, die Polizei zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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