Polizei Düren

POL-DN: Süßigkeiten und Bargeld aus Verkaufsständen von Schützenfest entwendet

Inden (ots)

In der Nacht zu Montag (11.05.2026) wurden fünf Verkaufsstände eines Schützenfestes auf dem Dorfplatz in der Geuenicher Straße angegangen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 09:40 Uhr gelang es den Tätern, sich zu insgesamt drei Verkaufsständen gewaltsam Zugang zu verschaffen. Die Innenräume wurden teilweise durchwühlt. Weiterhin wurde eine Geldkassette gewaltsam geöffnet. Erbeuten konnten die Täter nach jetzigem Stand der Ermittlungen unter anderem Süßigkeiten und eine unbekannte Summe an Bargeld. Zwei Verkaufsstände konnten nicht geöffnet werden, sodass es in diesen Fällen beim Versuch blieb. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Dorfplatzes an der Geuenicher Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

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