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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Eine Person leicht verletzt

Jülich (ots)

Am Montagnachmittag (11.05.2026) kam es im Kreisverkehr B56 / L136, zwischen Jülich und Aldenhoven, zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Gegen 16:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Jülich die B56 mit seinem Pkw aus Richtung Aldenhoven kommend in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte, diesen in Fahrtrichtung Jülich zu verlassen. Vor ihm fuhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Jülich in die gleiche Richtung. Der 22-jährige bemerkte nach eigenen Angaben zu spät, dass die 56-Jährige ihr Fahrzeug verkehrsbedingt beim Verlassen des Kreisverkehrs abbremste und fuhr dieser auf. Der Pkw der 56-Jährigen wurde dadurch wiederum auf den Pkw eines vor ihr befindlichen 38-jährigen Mannes aus Eschweiler aufgeschoben, der ebenfalls in Richtung Jülich unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 56-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die beiden weiteren Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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