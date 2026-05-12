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Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Tankstelle - Die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

In der Nacht zu Dienstag (12.05.2026) brachen unbekannte Täter in eine Tankstelle auf der Bahnstraße ein. Die Täter erbeuteten eine noch nicht bekannte Menge an Tabakwaren.

Aufmerksame Zeugen meldeten sich gegen 01:00 Uhr bei der Leitstelle der Polizei Düren und machten Angaben über zwei männliche Personen, die augenscheinlich aus einem Verkaufsraum der Tankstelle liefen. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass sich zwei Täter gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum verschafft und diverse Tabakwaren entwendet haben. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen, hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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