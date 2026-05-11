Polizei Düren

POL-DN: Geschäftseinbrüche in Bahnhofsnähe - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende gerieten zwei Gewerbebetriebe im Umfeld des Dürener Bahnhofes in das Visier von Einbrechern. In eines der beiden Objekte wurde sogar zweimal in Folge eingebrochen.

In der Nacht zum Samstag (09.05.2026) warfen unbekannte Täter gegen 02:05 Uhr die Glastür eines Supermarktes in der Arnoldsweilerstraße mit einem Stein ein und entwendeten Tabakwaren aus Glasschränken im Kassenbereich. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Bereits in der Folgenacht (09.05.2026, 22:00 Uhr bis 10.05.2026, 09:00 Uhr) wurde das Tatobjekt erneut von Einbrechern heimgesucht. Auch in diesem Fall warfen sie die Glastür mit einem Stein ein und drangen in das Objekt ein. Mit dem Diebesgut, in diesem Fall Alkoholika und Energy-Drinks, verließen sie das Geschäft und flüchteten vom Tatort.

Bei einem dritten Einbruch mit ähnlicher Begehungsweise drangen die Täter gewaltsam in einen Kiosk in der Kreuzstraße ein und entwendeten ebenfalls Tabakwaren aus der Auslage. Auch hier schlugen die Täter eine Glasscheibe ein und stiegen in den Verkaufsraum ein. Die Tatzeit lag hier am frühen Sonntagmorgen (10.05.2026) gegen 02:53 Uhr.

Die Kriminalpolizei sicherte in allen Fällen Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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