PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Geschäftseinbrüche in Bahnhofsnähe - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am vergangenen Wochenende gerieten zwei Gewerbebetriebe im Umfeld des Dürener Bahnhofes in das Visier von Einbrechern. In eines der beiden Objekte wurde sogar zweimal in Folge eingebrochen.

In der Nacht zum Samstag (09.05.2026) warfen unbekannte Täter gegen 02:05 Uhr die Glastür eines Supermarktes in der Arnoldsweilerstraße mit einem Stein ein und entwendeten Tabakwaren aus Glasschränken im Kassenbereich. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Bereits in der Folgenacht (09.05.2026, 22:00 Uhr bis 10.05.2026, 09:00 Uhr) wurde das Tatobjekt erneut von Einbrechern heimgesucht. Auch in diesem Fall warfen sie die Glastür mit einem Stein ein und drangen in das Objekt ein. Mit dem Diebesgut, in diesem Fall Alkoholika und Energy-Drinks, verließen sie das Geschäft und flüchteten vom Tatort.

Bei einem dritten Einbruch mit ähnlicher Begehungsweise drangen die Täter gewaltsam in einen Kiosk in der Kreuzstraße ein und entwendeten ebenfalls Tabakwaren aus der Auslage. Auch hier schlugen die Täter eine Glasscheibe ein und stiegen in den Verkaufsraum ein. Die Tatzeit lag hier am frühen Sonntagmorgen (10.05.2026) gegen 02:53 Uhr.

Die Kriminalpolizei sicherte in allen Fällen Spuren vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld der Tatorte beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 12:40

    POL-DN: Seniorinnen betrogen - Die Polizei bittet um Hinweise

    Düren (ots) - Am Freitagnachmittag (08.05.2026) kam es in der Aldenhovener Straße sowie in der Talstraße gleich zu zwei Betrugsdelikten zum Nachteil älterer Menschen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16:00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Düren den Anruf einer vermeintlichen Sparkassenmitarbeiterin. Diese gab an, dass die EC-Karte der Rentnerin aus unerklärlichen Gründen gesperrt sei. Weiterhin kündigte sie an, dass ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 12:36

    POL-DN: Dachstuhl nach Brand beschädigt

    Nörvenich (ots) - Der Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Waldstraße beschädigte am Freitagabend (08.05.2026) den gemeinsamen Dachstuhl des Doppelhauses. Personen wurden nicht verletzt aber es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Möglicherweise ist es der schnellen Reaktion der Anwohner zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstanden ist. Sie hatten gegen 23:20 Uhr einen Feuerschein und ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 14:43

    POL-DN: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

    Hürtgenwald (ots) - Am frühen Samstagabend (09.05.2026) kam es auf der L11 zwischen Zerkall und Bergstein zu einem Alleinunfall eines 22-jährigen Motorradfahrers aus Monschau. Der Mann befuhr die L11 aus Richtung Zerkall kommend, als er aus bislang unklarer Ursache im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Anschließend rutschte er mehrere Meter eine Böschung hinunter. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren