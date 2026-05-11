Polizei Düren

POL-DN: Dachstuhl nach Brand beschädigt

Nörvenich (ots)

Der Brand im Dachgeschoss eines Wohnhauses in der Waldstraße beschädigte am Freitagabend (08.05.2026) den gemeinsamen Dachstuhl des Doppelhauses. Personen wurden nicht verletzt aber es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Möglicherweise ist es der schnellen Reaktion der Anwohner zu verdanken, dass kein größerer Schaden entstanden ist. Sie hatten gegen 23:20 Uhr einen Feuerschein und Brandgeruch festgestellt und die Feuerwehr informiert. Die Einsatzkräfte stellen vor Ort fest, dass ein Teil des Dachbereiches des Doppelhauses brannte. Noch bevor sich der Brand ausweiten konnte, gelang es, das Feuer zu löschen und somit schlimmeres zu verhindern. Alle Bewohner des betroffenen Hauses konnten die Räumlichkeiten rechtzeitig verlassen, so dass lediglich Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich entstand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein Defekt an der Gasheizung brandursächlich war. Das Haus selber blieb bewohnbar und konnte nach Abschluss der Löscharbeiten wieder freigegeben werden.

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