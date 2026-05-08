Polizei Düren

POL-DN: Zwei verletzte Personen bei Kollision im Einmündungsbereich

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Titz (ots)

Am Freitagmorgen (08.05.2026) kollidierten im Einmündungsbereich der L12 auf die B55 gegen 07:35 Uhr zwei Pkw miteinander. Die Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 66-jährige Fahrzeugführerin aus Pulheim die B55 aus Richtung Bergheim kommend in Richtung Jülich. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Erftstadt, der von der L12 aus Richtung Rödingen kommend nach links auf die B55 abbiegen wollte, nahm den bevorrechtigten Pkw zu spät wahr und kollidierte beim Abbiegevorgang mit diesem. Die 66-jährige Frau aus Pulheim wurde durch die Wucht des Aufpralls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr sie aus dem Fahrzeug befreit hatte, führte der Rettungsdienst sie mit erheblichen Verletzungen einem Krankenhaus zu. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B55 im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Aachen unterstützte die Polizei Düren bei der Unfallaufnahme. Auch eine Drohne kam zum Einsatz. Nach Bergung der beteiligten Fahrzeuge konnte die Unfallstelle gegen 12:45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

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