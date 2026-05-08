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Polizei Düren

POL-DN: Täter erbeuten Pkw und Bargeld nach Firmeneinbruch

Jülich (ots)

In der Nacht von Mittwoch (06.05.2026) auf Donnerstag (07.05.2026) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Margaretenstraße. Neben Bargeld wurde auch ein Fahrzeugschlüssel und der zugehörige Pkw entwendet.

Eine unschöne Überraschung erlebte der Inhaber der Werkstatt, als er am Donnerstag gegen 07:00 Uhr seinen Betrieb betrat. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht zuvor unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft und Bargeld aus einem Tresor entwendet. Zudem nahmen die Täter einen Fahrzeugschlüssel an sich und entwendeten den zugehörigen Pkw, welcher in der Firmenzufahrt geparkt war. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren vor Ort. Der entstandene Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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