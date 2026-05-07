Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Am Mittwoch (06.05.2026) kam es im Kreuzungsbereich Zum Richelnberg / Saint-Hubert-Straße / Gerichtsweg zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Um 08:00 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Kreuzau mit ihrem Pkw die Straße Zum Richelnberg aus Richtung Schneidhausen kommend in Richtung Lendersdorf. Mit im Pkw befand sich ein 7-jähriges Mädchen. Zeitgleich befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren die Saint-Hubert-Straße aus Richtung Lendersdorf kommend in Richtung Berzbuir. Im Kreuzungsbereich übersah die 31-Jährige nach eigenen Angaben die vorfahrtsberechtigte 43-Jährige und es kam zu einer Kollision der beiden Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Insassen der Fahrzeuge leicht verletzt. Rettungswagen brachen sie jeweils in nahegelegene Krankenhäuser. An den Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 12000 Euro.

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