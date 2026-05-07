PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Am Mittwoch (06.05.2026) kam es im Kreuzungsbereich Zum Richelnberg / Saint-Hubert-Straße / Gerichtsweg zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Um 08:00 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Kreuzau mit ihrem Pkw die Straße Zum Richelnberg aus Richtung Schneidhausen kommend in Richtung Lendersdorf. Mit im Pkw befand sich ein 7-jähriges Mädchen. Zeitgleich befuhr eine 43-jährige Pkw-Fahrerin aus Düren die Saint-Hubert-Straße aus Richtung Lendersdorf kommend in Richtung Berzbuir. Im Kreuzungsbereich übersah die 31-Jährige nach eigenen Angaben die vorfahrtsberechtigte 43-Jährige und es kam zu einer Kollision der beiden Pkw.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Insassen der Fahrzeuge leicht verletzt. Rettungswagen brachen sie jeweils in nahegelegene Krankenhäuser. An den Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 12000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 12:16

    POL-DN: Nächtlicher Tankstelleneinbruch in Birkesdorf - die Polizei bittet um Hinweise

    Düren (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (07.05.2026) schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe einer Tankstelle in der Zollhausstraße ein und entwendeten Zigaretten aus der Auslage. Gegen 04:04 Uhr erreichte die Polizei die Meldung über einen gerade stattfindenden Tankstelleneinbruch in Birkesdorf. Die nur wenige Minuten später eintreffenden Polizeibeamten ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 12:18

    POL-DN: Einbruch in Gaststätte - Die Polizei sucht Zeugen

    Düren (ots) - Eine Gaststätte in der Karlstraße geriet zwischen Montag (04.05.2026, 13:30 Uhr) und Dienstag (05.05.2026, 07:30 Uhr) in das Visier von Einbrechern. Im genannten Zeitraum verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter Zugang zum Gebäude. Aus dem Innenraum der Gaststätte wurden nach jetzigem Stand der Ermittlungen ein Fernsehgerät sowie Süßigkeiten entwendet. Die Kriminalpolizei ist am Tatort ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 13:08

    POL-DN: Erheblicher Sachschaden durch brennenden Pkw

    Hürtgenwald (ots) - Bei einem Pkw-Brand am gestrigen Mittag (04.05.2026) in der Straße "Auf dem Hau" entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Gegen 11:20 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Kreuzau zu einem Fahrzeugbrand nach Großhau entsandt. Als sie am Einsatzort eintrafen, hatte die ebenfalls bereits alarmierte Feuerwehr gerade mit dem Löschangriff auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren