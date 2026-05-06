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Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte - Die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Eine Gaststätte in der Karlstraße geriet zwischen Montag (04.05.2026, 13:30 Uhr) und Dienstag (05.05.2026, 07:30 Uhr) in das Visier von Einbrechern.

Im genannten Zeitraum verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter Zugang zum Gebäude. Aus dem Innenraum der Gaststätte wurden nach jetzigem Stand der Ermittlungen ein Fernsehgerät sowie Süßigkeiten entwendet. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen, hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Karlstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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