Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzt nach Auffahrunfall

Merzenich (ots)

Am Montagmorgen (04.05.2026) kam es auf der B264, zwischen Merzenich und Golzheim, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Gegen 08:00 Uhr befuhr eine 54-jährige Frau aus Kerpen mit ihrem Pkw die B264 aus Richtung Golzheim kommend in Richtung Merzenich. Zeitgleich fuhr vor ihr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Merzenich in die gleiche Richtung.

Der 25-Jährige musste sein Fahrzeug aufgrund eines vorausfahrenden, unbeteiligten Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Nach eigenen Angaben bemerkte die 54-Jährige das zu spät und fuhr auf den vor ihr befindlichen Pkw auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16000 Euro.

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