Polizei Düren

POL-DN: 17-jähriger Pkw-Fahrer flüchtet vor Polizei

Niederzier (ots)

Ein Minderjähriger ohne Fahrerlaubnis versuchte am Donnerstag (30.04.2026), sich einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Flucht endete mit einem Unfall.

Gegen 22:10 Uhr sollte ein Pkw, der auf einem Feldeweg parallel zur L12 in der Nähe von Hambach fuhr, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem der Streifenwagen, der ihm entgegengekommen war, Anhaltezeichen gegeben hatte, wendete der Pkw-Fahrer und flüchtete auf dem Feldweg vor den Beamten. Auf der Triftstraße in Hambach kam der Pkw dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der Fahrer, ein 17-Jähriger aus Niederzier, versuchte dann noch fußläufig zu flüchten, konnte aber nach kurzer Zeit gestellt werden. Über eine Fahrerlaubnis verfügte der Minderjährige nicht.

Bei dem Unfall wurde der junge Mann leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Bei dem Unfall wurde nicht nur der Pkw des 17-Jährigen beschädigt. Eine umgestürzte Straßenlaterne beschädigte auch einen Zaun und den Streifenwagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10500 Euro.

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