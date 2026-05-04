Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Düren (ots)

Am Samstagabend (02.05.2026) kam es auf der Eisenbahnstraße zu einem Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Gegen 22:45 Uhr befuhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die Eisenbahnstraße aus Richtung Fritz-Erler-Straße kommend in Fahrtrichtung Schoellerstraße. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Laternenmast sowie einer Leitplanke. Daraufhin geriet er zurück auf die Fahrbahn - allerdings auf die Gegenfahrbahn und prallte letztlich gegen einen Ampelmast, an dem er schließlich zum Stillstand kam.

Im Gespräch mit dem 31-Jährigen stellten Polizisten der Wache Düren einen Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,76 Promille. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen.

Am Pkw des Düreners sowie an den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 47.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

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