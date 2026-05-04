Polizei Düren

POL-DN: Mülleimerbrand an kommunaler Unterbringungseinrichtung

Jülich (ots)

Am vergangenen Freitag (01.05.2026) brannten am späten Abend zwei Mülltonnen in einem Innenhof einer ehemaligen Gaststätte. An der Fassade des Gebäudes, welches aktuell als Unterkunft für Geflüchtete genutzt wird, entstand Sachschaden.

Gegen 22:40 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei den Hinweis auf den Brand zweier Mülltonnen an dem Wohngebäude in der Baierstraße. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und die brennenden Behältnisse von dem Wohngebäude entfernen und ablöschen. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. An der Fassade des Gebäudes wurden Stromkabel und der Außenputz beschädigt. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht betitelt werden.

Die Polizei hat den unmittelbaren Brandort im Innenhof beschlagnahmt und eine erste Tatortaufnahme durchgeführt. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf Brandstiftung oder ein vorsätzlich strafbares Handeln. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern zur Stunde an.

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