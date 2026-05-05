Polizei Düren

POL-DN: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Halteverbot an der Anne-Frank-Gesamtschule - Fokus auf Aufklärung und Sicherheit

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Düren (ots)

Nach Schulschluss führten die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Düren am Montag (04.05.2026) gemeinsame Kontrollen im Bereich der Anne-Frank-Gesamtschule durch. Hintergrund sind wiederkehrende gefährliche Verkehrssituationen im Zusammenhang mit sogenannten "Elterntaxis".

Immer wieder kommt es dort zu Verkehrsbehinderungen, da Fahrzeuge in Bereichen halten, die für den Busverkehr vorgesehen sind. In der Folge können Busse nicht ungehindert ein- und ausfahren, wodurch der Verkehrsfluss erheblich gestört wird.

Besonders problematisch ist die Situation für die Schülerinnen und Schüler selbst: Nach Unterrichtsende sind viele gleichzeitig unterwegs - zu ihren Eltern oder zu den Bussen. Zwischen haltenden Fahrzeugen sowie an- und abfahrenden Bussen fehlt oft die Übersicht. Kinder laufen zwischen Autos hindurch oder queren die Fahrbahn. So können gefährliche Situationen entstehen.

In unmittelbarer Nähe zur Schule hat die Stadt Düren Elternhaltestellen eingerichtet. Diese ermöglichen es, Kinder in einem sicheren Abstand zur Schule abzusetzen oder abzuholen. Die letzten Meter können die Schülerinnen und Schüler eigenständig zu Fuß zurücklegen. Das entlastet die Verkehrssituation vor der Schule und fördert zugleich wichtige Erfahrungen im Straßenverkehr.

"Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: Wer direkt vor der Schule hält, sorgt oft für genau die Gefahr, die er vermeiden möchte.", sagte Polizeihauptkommissarin Katerina Jungherz vom Verkehrsdienst der Polizei Düren.

Im Rahmen des Einsatzes lag der Schwerpunkt auf der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden. Die eingesetzten Kräfte von Polizei und Ordnungsamt suchten gezielt das Gespräch mit Eltern und machten auf die bestehenden Gefahren sowie die vorhandenen Alternativen aufmerksam.

Polizei und Ordnungsamt appellieren an alle Eltern, die eingerichteten Elternhaltestellen zu nutzen und durch rücksichtsvolles Verhalten dazu beizutragen, die Sicherheit im Umfeld der Schule nachhaltig zu erhöhen.

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