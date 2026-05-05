Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Vereinsheim - Die Polizei bittet um Hinweise

Inden (ots)

Ein Vereinsheim in der Lehrer-Steffens-Straße geriet zwischen Sonntag (03.05.2026, 17:30 Uhr) und Montag (04.05.2026, 20:40 Uhr) in das Visier von Einbrechern.

Im genannten Zeitraum verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude. Entwendet wurde nach jetzigem Stand der Ermittlungen nichts. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen, hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lehrer-Steffens-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.

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