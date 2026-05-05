Polizei Düren

POL-DN: Erheblicher Sachschaden durch brennenden Pkw

Hürtgenwald (ots)

Bei einem Pkw-Brand am gestrigen Mittag (04.05.2026) in der Straße "Auf dem Hau" entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Gegen 11:20 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Kreuzau zu einem Fahrzeugbrand nach Großhau entsandt. Als sie am Einsatzort eintrafen, hatte die ebenfalls bereits alarmierte Feuerwehr gerade mit dem Löschangriff auf das brennende Fahrzeug begonnen. Das Brandgeschehen war jedoch bereits so weit fortgeschritten, dass der Pkw komplett ausbrannte. Auch angrenzende Gebäudeteile eines Mehrfamilienhauses, ein weiterer Pkw und ein Blumenkübel wurden beschädigt.

Die Nutzerin des Fahrzeuges hatte dieses nach eigenen Angaben vor dem Brand noch genutzt und es vor dem Haus geparkt. Wenig später habe man einen Knall vernommen und das bereits brennende Fahrzeug vorgefunden. Die Bewohner der angrenzenden Häuser konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Einsatzzeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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