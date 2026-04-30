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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Moped verunfallt

Wallbach (ots)

Mittwochnachmittag fuhr ein 15-jähriger Mopedfahrer auf der Unteren Hauptstraße in Wallbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 15-Jährige stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die 21-jährige Autofahrerin kam zur Untersuchung ins Klinikum. Das Moped war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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