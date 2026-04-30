LPI-SHL: Mit dem Moped verunfallt
Wallbach (ots)
Mittwochnachmittag fuhr ein 15-jähriger Mopedfahrer auf der Unteren Hauptstraße in Wallbach. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 15-Jährige stürzte und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die 21-jährige Autofahrerin kam zur Untersuchung ins Klinikum. Das Moped war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.
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