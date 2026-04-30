Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Gewalt geflüchtet

Zella-Mehlis (ots)

Zwei Männer und eine Frau betraten Mittwochabend gegen 18:50 Uhr einen Einkaufsmarkt im Sommerauweg in Zella-Mehlis. Sie entwendeten Lebensmittel und passierten die Kasse ohne zu zahlen. Zwei Mitarbeiter bemerkten den Ladendiebstahl, sprachen die Personen an und nahmen sie mit in das Büro des Marktes. Die Täter gaben das Diebesgut heraus und als eine Mitarbeiterin die Polizei verständigte, rissen sich die Täter los. Beim Versuch sie aufzuhalten, schubsten, schlugen und traten die Männer nach dem Mitarbeiter, welcher dadurch leicht verletzt wurde. Auch die Mitarbeiterin wurde durch einen Schubs leicht verletzt. Die Täter flüchteten unerkannt. Einer der Männer trug eine Sonnenbrille, der andere ein Basecap. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0106111/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

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