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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Praxis eingebrochen

Schmalkalden (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21:00 Uhr, und Mittwochmorgen gewaltsam in eine Arztpraxis im Kanonenweg in Schmalkalden ein. Sie durchwühlten Räumlichkeiten und Schränke und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen etwa 220 Euro Bargeld. Zur Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0105282/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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