LPI-SHL: In Praxis eingebrochen

Zella-Mehlis (ots) - Zwei Männer und eine Frau betraten Mittwochabend gegen 18:50 Uhr einen Einkaufsmarkt im Sommerauweg in Zella-Mehlis. Sie entwendeten Lebensmittel und passierten die Kasse ohne zu zahlen. Zwei Mitarbeiter bemerkten den Ladendiebstahl, sprachen die Personen an und nahmen sie mit in das Büro des Marktes. Die Täter gaben das Diebesgut heraus und als eine Mitarbeiterin die Polizei verständigte, rissen sich die Täter los. Beim Versuch sie aufzuhalten, ...

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