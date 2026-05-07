Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Tankstelleneinbruch in Birkesdorf - die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (07.05.2026) schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe einer Tankstelle in der Zollhausstraße ein und entwendeten Zigaretten aus der Auslage.

Gegen 04:04 Uhr erreichte die Polizei die Meldung über einen gerade stattfindenden Tankstelleneinbruch in Birkesdorf. Die nur wenige Minuten später eintreffenden Polizeibeamten konnten dennoch zunächst nur ein großes Loch in der Glastür der Tankstelle und diverse Zigarettenschachteln auf dem Boden feststellen. Die Täter, die es offensichtlich auf Tabakwaren abgesehen hatten, waren scheinbar unmittelbar vor Eintreffen der Beamten fußläufig geflüchtet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Ergreifen der Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und befragte Zeugen. Zur Schadenshöhe konnten bislang keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

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