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Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Langerwehe (ots)

Am Mittwoch (06.05.2026) kam es gegen 12:15 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Ein 71-jähriger Mann aus Niederzier übersah beim Befahren der Hauptstraße eine 21-jährige Frau aus Langerwehe, die den dortigen Fußgängerüberweg von rechts kommend überquerte. Es kam zu einer Kollision bei geringer Geschwindigkeit.

Die 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Ein Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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