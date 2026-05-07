POL-DN: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Langerwehe (ots)
Am Mittwoch (06.05.2026) kam es gegen 12:15 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.
Ein 71-jähriger Mann aus Niederzier übersah beim Befahren der Hauptstraße eine 21-jährige Frau aus Langerwehe, die den dortigen Fußgängerüberweg von rechts kommend überquerte. Es kam zu einer Kollision bei geringer Geschwindigkeit.
Die 21-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Ein Sachschaden entstand nicht.
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