POL-DN: Einbruch in Kindergarten - Die Polizei sucht Zeugen
Linnich (ots)
Unbekannte brachen zwischen Mittwoch (06.05.2026, 16:15 Uhr) und Donnerstag (07.05.2026, 07:05 Uhr) in eine Kindertagesstätte im Bendenweg ein. Im genannten Zeitraum verschaffte sich mindestens ein unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einen Schlafraum des Gebäudes. Entwendet wurde nach Angaben einer Zeugin nichts. Die Kriminalpolizei ist am Tatort erschienen, hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bendenwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 bei der Polizei in Düren zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizei Düren
Pressestelle
Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell