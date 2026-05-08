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Polizei Düren

POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Düren (ots)

Bei einem Auffahrunfall am frühen Donnerstagabend (07.05.2026) wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die Schoellerstraße aus Richtung Arnoldsweiler kommend in Richtung Eisenbahnstraße. Verkehrsbedingt musste er vor dem Abbiegen in die Eisenbahnstraße anhalten. Ein hinter ihm fahrender 21-jähriger Mann aus Düren, konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das wartende Fahrzeug auf. Dadurch wurden der 35-Jährige und sein 46-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst verbrachte beide in nahegelegene Krankenhäuser. Durch den Zusammenstoß entstand zudem Sachschaden an beiden beteiligten Pkw. Ein Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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