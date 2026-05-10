Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am frühen Samstagabend (09.05.2026) kam es auf der L11 zwischen Zerkall und Bergstein zu einem Alleinunfall eines 22-jährigen Motorradfahrers aus Monschau. Der Mann befuhr die L11 aus Richtung Zerkall kommend, als er aus bislang unklarer Ursache im Bereich einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Anschließend rutschte er mehrere Meter eine Böschung hinunter. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die L11 war für die Dauer Unfallaufnahme (ca. 1:30h) vollständig gesperrt.

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