Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall leicht Verletzt

Düren (ots)

Am späten Samstagnachmittag (09.05.2026) kam es an der Einmündung Bismarckstraße/Hans-Brückmann-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Die 45-jährige Motorradfahrerin aus Düren befuhr die Bismarckstraße aus Richtung Schenkelstraße kommend und beabsichtigte, nach links in die Hans-Brückmann-Straße einzubiegen. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte, entgegenkommende 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Kerpen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Motorradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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