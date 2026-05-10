PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall leicht Verletzt

Düren (ots)

Am späten Samstagnachmittag (09.05.2026) kam es an der Einmündung Bismarckstraße/Hans-Brückmann-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Die 45-jährige Motorradfahrerin aus Düren befuhr die Bismarckstraße aus Richtung Schenkelstraße kommend und beabsichtigte, nach links in die Hans-Brückmann-Straße einzubiegen. Dabei übersah sie die vorfahrtsberechtigte, entgegenkommende 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Kerpen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Motorradfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 09:15

    POL-DN: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

    Düren (ots) - Bei einem Auffahrunfall am frühen Donnerstagabend (07.05.2026) wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen 17:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Düren die Schoellerstraße aus Richtung Arnoldsweiler kommend in Richtung Eisenbahnstraße. Verkehrsbedingt musste er vor dem Abbiegen in die Eisenbahnstraße anhalten. Ein ...

    mehr
  • 08.05.2026 – 09:15

    POL-DN: Täter erbeuten Pkw und Bargeld nach Firmeneinbruch

    Jülich (ots) - In der Nacht von Mittwoch (06.05.2026) auf Donnerstag (07.05.2026) verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Margaretenstraße. Neben Bargeld wurde auch ein Fahrzeugschlüssel und der zugehörige Pkw entwendet. Eine unschöne Überraschung erlebte der Inhaber der Werkstatt, als er am Donnerstag gegen 07:00 Uhr seinen Betrieb betrat. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren