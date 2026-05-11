Polizei Düren

POL-DN: Seniorinnen betrogen - Die Polizei bittet um Hinweise

Düren (ots)

Am Freitagnachmittag (08.05.2026) kam es in der Aldenhovener Straße sowie in der Talstraße gleich zu zwei Betrugsdelikten zum Nachteil älterer Menschen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Düren den Anruf einer vermeintlichen Sparkassenmitarbeiterin. Diese gab an, dass die EC-Karte der Rentnerin aus unerklärlichen Gründen gesperrt sei. Weiterhin kündigte sie an, dass ein Sparkassenmitarbeiter in wenigen Minuten bei ihr eintreffe, um die Sperre aufzuheben. Kurze Zeit später stand ein Mann vor der Haustür der Frau in der Aldenhovener Straße. Er gab sich ebenfalls als Sparkassenmitarbeiter aus, riss dann aber der Seniorin die EC-Karte sowie 60,00 Euro Bargeld aus der Hand und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 20 - 25 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Mittellange, braune Haare - Kein Bart - Ungepflegtes Erscheinungsbild.

Am selben Tag, gegen 16:30 Uhr, kontaktierte eine unbekannte Frau telefonisch eine weitere Seniorin aus Dürener. Sie teilte der Dame mit, dass sie ihren Schmuck auf dem Küchentisch platzieren solle und gleich ein Mann vorbeikomme, der den Schmuck in einen sicheren Tresor bringe. Die Rentnerin kam der Aufforderung nach. Wenig später erschien an der Wohnanschrift in der Talstraße ein Mann, der den Schmuck an sich nahm und das Haus mit der Beute zügig verließ. Der Seniorin entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

In dem Fall konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 20 - 25 Jahre alt - Ca. 175 - 180 cm groß - Schwarze Haare - Grauer Kapuzenpullover - Jogginghose.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am 08.05.2026 in den Ortslagen Mariaweiler und Arnoldsweiler entsprechende Personen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02421 949-0 bei der Polizei Düren zu melden.

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