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Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Flucht - Siebenjährige leicht verletzt

Düren (ots)

Am Freitag (08.05.2026) kam es im Bereich der Einmündung Behringstraße / Akazienstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine Frau gemeinsam mit ihrer siebenjährigen Tochter die Behringstraße aus Richtung Pitzlergasse. Zuvor war ein dunkler Transporter aus der Behringstraße bis in den Einmündungsbereich zur Akazienstraße gefahren. Als Mutter und Tochter die Fahrbahn hinter dem Fahrzeug überquerten, setzte der Transporter zurück. Die Mutter machte durch laute Zurufe auf sich aufmerksam und zog ihre Tochter zu sich. Dennoch kam es zu einer Berührung zwischen dem Fahrzeug und dem Kind, das hierbei leicht verletzt wurde. Der Fahrer soll anschließend kurz aus dem Fenster geschaut und sich entschuldigt haben. Trotz Aufforderung anzuhalten entfernte er sich jedoch über die Akazienstraße vom Unfallort. Der Fahrer wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren beschrieben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Transporter gehandelt haben. Auf dem Beifahrersitz habe sich zudem eine Frau im ähnlichen Alter befunden. Das Kind benötigte keine ärztliche Behandlung. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrzeug beziehungsweise zum Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-0 zu melden. Auch der Fahrzeugführer selbst wird gebeten, sich zur Klärung des Sachverhalts bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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