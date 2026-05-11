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Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert im Straßenverkehr aufgefallen

Düren (ots)

Polizisten der Wache Düren kontrollierten am Freitagabend (08.05.2026) einen Pkw-Fahrer auf der Schoellerstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Gegen 23:15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Heimbach die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Schoellerstraße. Hinter ihm fuhren zwei Beamte der Polizei Düren mit dem Streifenwagen. Beim Linksabbiegen auf die Schoellerstraße wurden die Polizisten durch seine auffällige Fahrweise auf den 24-Jährigen aufmerksam. Auf der Schoellerstraße konnte der Fahrer wenig später angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Auf der Polizeiwache wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der Führerschein des 24-Jährigen sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

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