Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Alkoholisierte E-Scooter-Fahrer
Erfurt (ots)
Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Polizeibeamte zwei Personen, die jeweils mit E-Scootern auf einer Hauptverkehrsader in der Erfurter Innenstadt unterwegs waren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte bei dem 32-Jährigen Fahrzeugführer einen Wert von 1,55 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt. Sein 30-Jähriger Begleiter beatmete das Testgerät mit einem Wert von 0,64 Promille. Er sieht sich nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren konfrontiert. (TH)
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