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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trunkenheitsfahrt über Bundesstraße und Autobahn - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Samstagabend erhielt die Erfurter Polizei Mitteilung über eine Verkehrsteilnehmerin mit auffälliger Fahrweise. Kurz nach 21:00 Uhr befuhr ein roter Renault Kleinwagen die Bundesstraße 4 zwischen Gebesee und Erfurt und kam dabei auch immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Nachdem die Fahrt weiter über die Bundesautobahn 71 in Richtung Schweinfurt führte, teilweise mit weniger als 50 km/h, konnte das Fahrzeug schlussendlich durch mehrere Streifenwagen nach einer guten halben Stunde aus dem Verkehr gezogen werden. Die alkoholisierte, aber völlig uneinsichtige 40-jährige Fahrerin musste ihre Fahrt beenden und die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Ihren Führerschein und Fahrzeugschlüssel musste sie ebenso auf der Wache hinterlassen.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Angaben machen können. Insbesondere werden die Fahrzeugführer einer dunklen Limousine mit Stufenheck und eines dunklen Pkw Kombi gesucht, welche sich im benannten Zeitraum auf der Bundesstraße 4 befanden. Zeugen werden gebeten sich unter der Vorgangsnummer 0108455/2026 beim Inspektionsdienst Nord der LPI Erfurt zu melden. (FW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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