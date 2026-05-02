Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: erfolgloser Beutezug

Erfurt (ots)

Unbekannte machten sich in den frühen Morgenstunden des 02. Mai 2026 in der Brühlervorstadt an mehreren Fenstern zu schaffen. Gegen 02:35 Uhr wurde mit einem Werkzeug an einem Erdgeschossfenster eines Wohnhauses gehebelt. Durch den entstandenen Lärm des brechenden Fensterflügels wurden Anwohner auf das Treiben aufmerksam und der Täter floh unerkannt. Keine Stunde später wurde eine Fenster eines nahegelegenen Friseursalons aufgehebelt. Da hierbei ein Alarm ausgelöst wurde, floh der unbekannte Täter abermals ohne Beute vom Tatort. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte kein Täter festgestellt werden. Das rabiate Vorgehen verursachte jedoch erheblichen Sachschaden von insgesamt mindestens 1.250 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und fertigte Strafanzeigen wegen besonders schweren Diebstahls. (MF)

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