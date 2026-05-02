Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Platter Reifen führt zur Blutentnahme

Erfurt (ots)

Am Samstag, den 02.05.2026, wurde eine Polizeistreife gegen 08:15 Uhr auf einem Parkplatz in Erfurt-Mittelhausen auf ein Kraftfahrzeug aufmerksam. Dieses war mit einem luftleeren Reifen unterwegs. Der Fahrzeuglenker wurde einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehören. Der polizeibekannte 42-jährige Mann führte den Pkw unter Einfluss von berauschenden Mitteln. Zudem wurde bei der Durchsuchung weiteres Betäubungsmittel aufgefunden. Den Beschuldigten erwartete nicht nur die Durchführung einer Blutentnahme, sondern auch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens u. a. wegen Urkundenfälschung, Verstoß PflVG, Verstoß StVG sowie Verstoß BtMG. (PH)

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