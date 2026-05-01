Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu schnell am Tag der Arbeit

Erfurt (ots)

Beamte der Polizei Erfurt führten am Freitag, dem 01.05.2026, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 12:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Arnstädter Chaussee durch. Dabei wurden insgesamt 26 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h festgestellt.

Besonders eilig hatte es ein 51-jähriger Fahrzeugführer. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 90 km/h gemessen und überschritt damit das erlaubte Tempo um 40 km/h. Nach Abzug der Toleranz verbleibt eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 37 km/h.

Die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Auch wenn der Feiertag und das sonnige Wetter zu Ausflügen und einer entspannten Fahrweise einladen, weist die Polizei darauf hin, dass die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorschriften jederzeit unerlässlich ist. Nur durch angepasstes Tempo können Unfälle vermieden und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden. (FH)

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