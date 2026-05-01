Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach gefährlicher Körperverletzung an Seniorin: Polizei sucht Ersthelfer

Erfurt (ots)

Nach der gefährlichen Körperverletzung an einer Seniorin in Erfurt (siehe Pressemeldung der LPI Erfurt vom 28.04.2026 mit der Überschrift "Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung an Seniorin") sucht die Polizei nun nach zwei Ersthelfern.

Die beiden Personen halfen der Frau auf und versorgten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Bei den Ersthelfern soll es sich um eine Frau und einen Mann gehandelt haben. Die Frau war mit einem rot gemusterten Oberteil bekleidet, der Mann trug eine schwarze Jacke. Nach dem Eintreffen des Rettungswagens, jedoch vor dem Eintreffen der Polizei, verließen die beiden den Einsatzort und stiegen in einen Bus.

Die 91-Jährige war Montagnachmittag (27.04.2026) gegen 15:45 Uhr an der Bushaltestelle Eislebener Straße in der Friedrich-Engels-Straße von einer Bank gestoßen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei unbekannte Jungen neben der Frau Platz genommen und sie kurz darauf ohne ersichtlichen Grund von der Bank gestoßen haben. Die Seniorin stürzte und verletzte sich dabei schwer.

Die Erfurter Polizei bittet die beiden Ersthelfer sowie weitere Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0103728 entgegen. (DS)

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