Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Haftbefehl vollstreckt

Stuttgart-Nord (ots)

Die Vollstreckung eines Haftbefehls hat am Freitag (27.03.2026) in der Türlenstraße einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Als die Beamten gegen 10.45 Uhr den Haftbefehl wegen eines Diebstahlsdeliktes gegen einen 59 Jahre alten Mann in einem Gebäude an der Türlenstraße vollstrecken wollten, öffnete der Mann nicht die Wohnungstür. Nachdem mehrere Versuche, mit dem Mann zu sprechen gescheitert waren und weitere Hinweise ergaben, dass der 59-Jährige möglicherweise Zugriff auf eine Schusswaffe hat, umstellten weitere Einsatzkräfte das Gebäude. Kräfte einer Spezialeinheit drangen schließlich gegen 13.30 Uhr in die Wohnung des Mannes und nahmen ihn unverletzt fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

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