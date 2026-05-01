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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Verkehrsverstöße bei Kontrollen festgestellt

Sömmerda (ots)

Am späten Abend des Donnerstags, 30.04.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda Verkehrskontrollen im Stadtbereich Sömmerda. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt.

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den eingesetzten Beamten ein 72-jähriger Fahrradfahrer auf, der ohne Fremdeinwirkung stürzte. Bei der anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,68 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

In einem weiteren Fall kontrollierten die Beamten einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogenvortest positiv. Auch in diesem Fall wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. (TS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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