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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und berauscht gestoppt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Polizei erwischte in den vergangenen Tagen zwei berauschte und alkoholisierte Fahrzeugführer. Mittwochmorgen (29.04.2026) stoppten Polizisten gegen 06:00 Uhr einen 29-jährigen Kia-Fahrer in der Schillerstraße. Ein Drogenvortest ergab bei dem Mann ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabisprodukten. Die Weiterfahrt war für den Mann somit beendet. Stattdessen musste er die Beamte auf eine Polizeidienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Am Donnerstag (30.04.2026) um 00:30 Uhr führten Erfurter Polizisten in der Straße Pilse eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter-Fahrer durch. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Auch er musste sein Fahrzeug stehen lassen und stattdessen die Beamten begleiten. Die beiden Männer erwarten nun entsprechende Verfahren. Sie müssen mit empfindlichen Geldbußen, Fahrverboten und Punkten in Flensburg rechnen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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