Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Audi überschlägt sich bei Verkehrsunfall in Erfurt

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Erfurt (ots)

Heute Nachmittag (30.04.2026) kam es in Erfurt gegen 13:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Weimarischen Straße. Ein 23-jähriger Audi-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Bordstein der Fahrbahn. In der weiteren Folge geriet er auf den Grünstreifen, stieß mit einem Baum zusammen und überschlug sich. Der Audi kam auf dem Dach zum Liegen, dabei kollidierte er mit einem VW, der die Weimarische Straße befuhr. Der 23-Jährige verletzte sich bei dem Unfall, konnte sich aber dennoch selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Auf der Weimarischen Straße kam es für die Dauer der Bergungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. (SO)

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